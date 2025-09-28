Diduga Dibegal Oleh Mobil Mewah di Bandung, Sopir Truk Lari ke Mapolda Jabar

menu
Sopir truk (Ilustrasi). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Dugaan aksi pembegalan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Minggu (28/9) subuh.

Korban adalah sopir truk yang datang dari arah Cibiru, sementara terduga pelaku yakni pengemudi mobil mewah. Peristiwa itu dibagikan oleh korban melalui akun media sosial @infobdgbaratcimahi.

“Begal, begal, begal. Begal pak, dibegal, tolong-tolong," teriak sopir dalam video yang dibagikan.

"Dibegal sama mobil Pajero. Soekarno Hatta saya dikejar pak," sambungnya.

Dalam video itu, sopir tampak terus memacu kendaraannya hingga tiba di gerbang Polda Jawa Barat. Setibanya di sana, sopir langsung melapor kepada petugas yang berjaga di pos pengamanan.

Dalam video lainnya, sopir tersebut menjelaskan kronologi versinya. Dia menyebut berangkat dari gudang jam 04.30 WIB kurang dan tiba di lampu merah Gedebage.

“Di saat di lampu merah, mobil mewah itu sudah ada di depan, malang dan menghalangi. Setelah lampu hijau gak jalan dan saya diam, dia kemudian jalan dengan kecepatan tinggi dan di depan jalan sepi, gue arah Cibiru,” ucap sopir seperti dalam video.

Dia semula menduga, kendaraan yang berhenti itu hendak meminta bantuannya, tetapi justru meminta truk yang dibawanya diserahkan kepada terduga pelaku yang berjumlah empat orang itu.

Sopir truk diduga menjadi korban pembegalan mobil mewah yang beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu subuh tadi.

