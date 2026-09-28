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Diduga Dipicu Dendam Lama, Pria di Bandung Tega Habisi Nyawa Ibu Tiri

Diduga Dipicu Dendam Lama, Pria di Bandung Tega Habisi Nyawa Ibu Tiri
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DH, terduga pelaku penusukan ibu tiri di Jalan Pamitran VI, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Minggu (27/9). Foto: Dokumentasi. Polsek Panyileukan

jpnn.com - BANDUNG - Polsek Panyileukan, Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial DH tehadap ibu tirinya, Apriyanti.

Peristiwa tragis itu terjadi Jalan Pamitran VI, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).

Kapolsek Panyileukan Ajun Komisaris Polisi Anang Suryana mengatakan bahwa berdasar hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menganiaya ibu sambungnya hingga korban tewas didasari rasa sakit hati dan dendam lama.

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“Pelaku mempunyai dendam, berusaha mengambil harta (rumah), dan (pelaku) merasa (korban) memberinya makan hanya sedikit,” kata Anang dalam keterangannya, Senin (28/9).

Anang menjelaskan aksi penusukan itu dilakukan DH saat di rumah sedang sepi, hanya ada pelaku dan korban. 

"Menurut keterangan terduga pelaku, dia sudah lama menyimpan dendam terhadap ibu tirinya,” ujar Anang.

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Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (27/9), sekitar pukul 17.30 WIB. 

Sebelum beraksi, pelaku sempat berada di lantai dua rumah. 

Polisi mengungkapkan dugaan sementara motif penusukan ibu tiri oleh anak sambungnya di Kota Bandung. Ada urusan harta.

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