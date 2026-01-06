menu
Diduga Hamili Icel, Kuasa Hukum Anrez Adelio Bilang Begini
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Anrez Adelio, Ramzy Brata Sungkar akhirnya buka suara terkait kliennya yang diduga menghamili perempuan bernama Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel.

Adapun Icel telah melaporkan Anrez Adelio ke Polda Metro Jaya.

Ramzy Brata Sungkar mengatakan, kliennya telah menunjukkan iktikad baik sejak awal.

Baca Juga:

Menurutnya, kliennya siap bertanggungjawab atas kehamilan perempuan tersebut.

"Semua sudah terjadi dan pihak Anrez dari awal menunjuk saya sebagai PH-nya sepakat untuk bertanggung jawab atas bayi yang sedang dikandung mulai dari proses kehamilan, persalinan, dan sampai bayi itu lahir klien saya mau nafkahin," ujar Ramzy Brata Sungkar dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

Anrez Adelio, bahkan telah bertemu dengan pihak keluarga Icel untuk membahas pertanggungjawaban yang mereka inginkan.

Baca Juga:

Pertemuan itu dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak terkait masalah tersebut.

"Bahkan, kami menemui pihak keluarga Icel (ibu, bapak, dan saudaranya) untuk membahas pertanggung jawaban yang mereka mau (selama tidak menyalahi aturan pemerintah dan aturan agama), dan tidak berlebih-lebihan karena ini sebuah 'musibah', bukan ajang mencari sesuatu, tetapi mencari win-win solution," ucap Ramzy.

