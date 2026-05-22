Diduga Jadi Korban Begal, Selebgram AWS Diperiksa Polisi

Model sekaligus selebgram berinisial AWS (hoodie biru) di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram sekaligus model berinisial AWS menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (21/5).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan AWS dimintai keterangan setelah diduga menjadi korban begal di kawasan Jakarta Barat dan kejadian itu sempat viral pada Sabtu (16/5).

"Iya, di (periksa) Siber Polda Metro Jaya dalam rangka penjelasan yang bersangkutan," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Akan tetapi, pihak kepolisian belum merinci berapa pertanyaan yang diberikan oleh anggota Siber kepada AWS.

Aparat juga tidak menjelaskan bagaimana tindak lanjut kasus tersebut.

Adapun AWS keluar dari ruang Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.27 WIB mengenakan pakaian hoodie biru dan celana cokelat.

Saat dikonfirmasi, AWS hanya terdiam. Dia menangis tersedu dan langsung pergi menuju kendaraan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap seorang model MUA (makeup artist) ataupun selebgram berinisial AWS yang diduga menjadi korban begal di kawasan Jakarta Barat.

Sumber Antara
