Diduga Jadi Korban Kekerasan, Muzakki Ramdhan Alami Luka di Bibir
jpnn.com - Aktor Muzakki Ramdhan baru baru ini menjadi korban dugaan kekerasan oleh orang tak dikenal di sebuah mal.
Akibat kejadian tersebut, aktor 16 tahun itu mengalami beberapa luka.
"Luka di bibir kiri bagian atas, robek sekitar 2cm, serta benjolan di kepala belakang sebab terbentur dinding," ujar Muzakki Ramdhan saat dihubungi awak media, baru baru ini.
Adapun peristiwa tersebut berawal dari ketidaksengajaan Muzakki ketika menutup pintu toilet.
Saat itu, dia tak sengaja menutup pintu terlalu keras, sehingga menyebabkan adanya ketersinggungan dari pria dewasa yang berada di bilik sebelah.
Peristiwa dugaan kekerasan itu terjadi di lorong depan toilet. Pria dewasa tersebut menghamipirinya dan memarahinya.
Muzakki pun langsung meminta maaf dan menjelaskan soal ketidaksengajaannya menutup pintu toilet terlalu keras.
Namun sayang, permintaan maaf dari Muzaki tak disambut baik. Pria dewasa itu diduga melakukan kekerasan terhadapnya.
Aktor Muzakki Ramdhan baru baru ini menjadi korban dugaan kekerasan oleh orang tak dikenal di sebuah mal.
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