Diduga Jatuh dari Kapal, ABK Putra Kelana Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com, PALEMBANG - Anak Buah Kapal (ABK) Jukung Putra Kelana bernama Heriyanto (46) yang dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke Sungai Musi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (20/7/2026).
Korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian sekitar pukul 07.00 WIB.
Jasad Heriyanto mengapung di tepi Sungai Musi VI Palembang dalam kondisi tersangkut di tumpukan eceng gondok.
Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto membenarkan informasi penemuan jasad korban.
"Benar, korban ditemukan pada pencarian hari kedua," ungkap Mancarah.
Korban kemudian dievakuasi menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga.
Mancarah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mengapresiasi seluruh unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI, Polri dan Masyarakat yang telah bekerja sama dalam proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan.
"Kami turut berduka cita atas musibah yang dialami korban dan keluarga. Terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja secara maksimal selama operasi pencarian. Meskipun korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kami berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi musibah ini," ucapnya.
Diduga jatuh dari atas kapal, seorang anak buah kapal (ABK) Putra Kelana bernama Heriyanto (46) meninggal dunia.
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