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Diduga Kebablasan Bela Klien, Advokat Ojahan Pakpahan Dicecar di Sidang Etik PERADI

Diduga Kebablasan Bela Klien, Advokat Ojahan Pakpahan Dicecar di Sidang Etik PERADI
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Ilustrasi palu hakim.

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat mangkir pada persidangan perdana pekan lalu, advokat Ojahan Erikson Pakpahan akhirnya hadir memenuhi panggilan Sidang Dewan Kehormatan PERADI.

Ojahan menjalani sidang etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat terkait pembelaan hukumnya yang dinilai melampaui batas.

Pantauan awak media di lokasi menunjukkan Teradu hadir seorang diri tanpa didampingi kuasa hukum.

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Kasus ini bermula dari laporan seorang pendeta berinisial J. Ojahan diduga kuat telah menyebarkan fitnah dan melakukan tekanan psikologis terhadap institusi gereja agar memecat Pendeta J bahkan berani hingga menelpon pucuk pimpinan jemaatnya untuk memuluskan langkahnya tersebut.

Langkah ekstrem ini disinyalir sebagai buntut dari pembelaannya terhadap sang klien, Alpriado Osmond, seorang mantan narapidana KDRT yang sempat viral akibat aksi intimidasi berkekerasan terhadap keluarga pelapor.

Aksi Ojahan yang dinilai offside ini dilakukan bersama Hisar Sihotang selaku pengurus LSM GRACIA.

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Keduanya melayangkan surat resmi ke kantor pusat sinode tempat Pendeta J bernaung, menuntut pemecatan tidak dengan hormat atas tuduhan melanggar hukum.

"Sampai hari ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan saya melanggar hukum. Mengapa Ojahan Pakpahan, seorang terpelajar yang paham hukum, justru melontarkan fitnah keji dan merusak nama baik saya? Bukankah advokat adalah profesi yang mulia (officium nobile)?" ujar Pendeta J dengan nada kecewa.

Ojahan menjalani sidang etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat terkait pembelaan hukumnya yang dinilai melampaui batas

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