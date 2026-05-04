Diduga Kelelahan Saat Magang, Alumna Fakultas Kedokteran Unsri Myta Aprilia Azmy Meninggal Dunia
jpnn.com, PALEMBANG - Kabar duka menyelimuti dunia kedokteran. Myta Aprilia Azmy, seorang dokter yang merupakan alumna Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) meninggal dunia saat menjalani program magang (internship) di Rumah Sakit KH Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Kematian dr. Myta kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa almarhumah tetap dipaksa menjalankan praktik dan jadwal jaga rumah sakit meski dalam kondisi kesehatan yang menurun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dr. Myta diduga mengalami kelelahan sebelum menghembuskan napas terakhir.
Diketahui, almarumah meninggal dunia pada 1 Mei 2026 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang.
Ketika menerima pengobatan di ruang intensif, kondisi almarhumah menurun dengan cepat.
Menurut keterangan dari keluarga, keadaan Dokter Myta Aprilia Azmy memburuk secara mendadak sejak sakit.
Penyebab kematiannya pun belum diketahui secara pasti. Semula almarhumah dinyatakan mengalami dugaan infeksi paru-paru, tetapi secara hasil medis, dugaan penyakit itu belum terkonfirmasi resmi.
"Jenazah telah dimakamkan di TPU Rengas, OKU Selatan," ungkap salah satu perwakilan keluarga, Dokter Pebri Mahardika, Senin (4/5/2026).
