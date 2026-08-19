Diduga Korban Begal, Perempuan Muda Ditemukan Tewas di Kertapati Palembang

jpnn.com - Warga Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang digegerkan penemuan seorang perempuan tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak bernyawa, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

Korban diketahui bernama Adinda Dhea Fiji Lestari (21), warga Jalan Tri Karya Musi II, Perumahan Putri Agung, Kelurahan Karya Jaya Palembang.

Korban pertama kali ditemukan oleh sejumlah warga yang sedang bekerja di lokasi pembakaran kayu yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

Salah seorang saksi Padil (18) mengaku mendengar suara perempuan berteriak yang disusul suara sepeda motor terjatuh.

Mendengar suara tersebut, dia langsung keluar dari lokasi kerjanya untuk mencari sumber suara.

"Saat saya keluar, korban sudah dalam keadaan tersungkur di jalan dan mengeluarkan darah dari mulut," ujar Padil.

Dalam kondisi panik, Padil kemudian memanggil neneknya, Darwila (66) yang juga berada di lokasi. Setelah memastikan kondisi korban, Darwila segera memberitahukan kejadian tersebut kepada penjaga malam bernama Rizki (19).

Tak lama kemudian, petugas dari Polsek Kertapati bersama Unit Reskrim, SPKT, dan Tim Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.