Diduga Lakukan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam
jpnn.com, JAKARTA - Seorang perwira menengah (pamen) Polri berinsial AKBP RHS dilaporkan ke Bidang Propam Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran etik.
Sosok AKBP RHS sebelumnya sempat menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat.
Adapun yang mengadukan RHS yakni Celebes Legal Center, selaku tim kuasa hukum warga sipil berinisial CW.
Laporan tersebut awalnya dilayangkan ke Mabes Polri pada 18 Mei 2026. Aduan itu tercatat dengan nomor registrasi Yanduan Presisi: SPSP2/26051800002/V/2026/BAGYANDUAN.
Saat ini, Mabes Polri telah melimpahkan kasus tersebut ke Bidang Propam Polda Metro Jaya (PMJ) untuk diusut tuntas.
Ketua Tim Advokat CLC Albert Sinay mengonfirmasi langkah hukum tersebut. Dia menegaskan proses pemeriksaan sudah berjalan.
"Klien kami dan saksi-saksi kunci sudah diperiksa. Keterangan terkait dugaan pelanggaran etik ini sudah kami sampaikan seluruhnya," ujar Albert kepada wartawan.
Meski demikian, Albert menolak membeberkan identitas pelapor maupun detail pelanggaran yang dituduhkan kepada RHS tersebut. Dia berdalih hal ini menyangkut prosedur keamanan.
Seorang perwira menengah Polri diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik ke Propam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- YLBHI Desak Bareskrim Segera Usut Kombes yang Dilaporkan Terkait Penipuan Investasi
- Perwira Polri Dilaporkan Investor Malaysia Terkait Dugaan Penipuan Investasi Tambang
- 146 Perwira Polri Dimutasi, Brigjen Untung Pimpin Divhubinter, 2 Polwan Jadi Kapolres
- Komwas Peradi Tingkatkan Pengawasan & Penegakan Kode Etik Advokat
- Jaga Kepercayaan Investor Hadapi Gejolak Global, BI Dorong Penerapan Kode Etik
- IPW Soroti Sepak Terjang Oknum Polisi YS Terduga Broker Proyek di Bekasi, Kaya Raya