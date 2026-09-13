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Diduga Mabuk, Pengendara Motor Tewas Tabrak Trotoar

Diduga Mabuk, Pengendara Motor Tewas Tabrak Trotoar
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Polisi mengevakuasi jasad pengendara motor yang menabrak trotoar dalam kecelakaan tunggal di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, pada Minggu (13/9) dini hari. Foto: dok Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan tunggal merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor di Jalan AH Nasution No. 150, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pada Minggu (13/9/2026) dini hari.

Korban berinisial JP (33 tahun), warga Rancaekek, Kabupaten Bandung itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi D 4292 WX.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan terjadi saat korban melaju dari arah timur menuju barat.

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Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga kehilangan kendali hingga sepeda motor yang dikendarainya menabrak trotoar di sisi kiri jalan.

"Korban melaju di Jalan AH Nasution dari arah Timur ke Barat yang kemudian setibanya di TKP hilang kendali atas kendaraan yang dikendarainya, sehingga kemudian menabrak trotoar jalan sebelah kiri dan selanjutnya kendaraan tersebut terlempar ke depan, sedangkan pengendara kendaraan terhempas ke aspal jalan," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Akibat kecelakaan tesebut, JP meninggal dunia di lokasi kejadian.

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"Korban meninggal dunia di TKP," ujarnya.

Petugas Unit Gakkum telah melakukan penanganan di lokasi kejadian. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan sejumlah barang bukti.

Pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah menabrak trotoar di Jalan AH Nasution, Kota Bandung. Polisi ungkap dugaan penyebab laka tunggal itu.

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