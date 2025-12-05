Diduga Mabuk, WN Tiongkok Pengemudi Mobil Tabrak 2 Pemotor, 1 Korban Tewas

menu
WN Tiongkok pengemudi mobil bernama Wu Lili. Foto: Tangkapan layar akun Instagram @kejadiansmg.

jpnn.com - SEMARANG - Hyundai Creta yang dikemudikan warga negara Tiongkok, Wu Lili, menabrak dua pemotor di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/12) malam.

Kecelakaan maut itu mengakibatkan seorang perempuan pengendara sepeda motor Honda BeAT Putri D.T (22), meninggal dunia. Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX atas nama Mei R.D mengalami luka-luka. 

Kecelakaan lalu lintas itu terjadi tak jauh dari Burjo 02, Semarang Barat, sekitar pukul 22.00 WIB. 

Saksi mata Mardi menyebut Hyundai Creta yang dikemudikan Wu Lili diduga keluar jalur dan menghantam dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan.

Mobil tersebut diduga melaju kencang dari arah selatan sebelum oleng dan menabrak dua pemotor.

“Motor itu sedang jalan, bukan berhenti. Jadi, adu banteng. Mobilnya keluar dari marka, menabrak dua motor,” ujar Mardi.

Satu di antara korban bahkan terseret dan terjebak di kolong mobil selama lebih dari lima menit. 

Warga sekitar bersama pengendara lain mengangkat mobil tersebut untuk mengevakuasi korban.

Hyundai Creta yang dikemudikan WN Tiongkok, Wu Lili, menabrak dua pemotor di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang. Satu pemotor tewas.

