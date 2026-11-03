Diduga Mencabuli Anak-Anak, Pemilik Warung Kelontong di Karawang Diringkus Polisi

jpnn.com - KARAWANG - Pemilik warung kelontong berinisial FR (30) ditangkap Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polresta Karawang.

Dia ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur yang terdiri dari tujuh laki-laki dan seorang perempuan di wilayah perkotaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Pelaku berinisial FR (30) ditangkap di wilayah Kecamatan Karawang Barat karena diduga mencabuli tujuh anak laki-laki dan seorang perempuan," kata Kasie Humas Polresta Karawang Ipda Muh Asim di Karawang, Selasa (3/11).

Baca Juga: Polisi Ungkap Pengakuan Dokter Pencabul Anak di Bandung

Penangkapan pelaku pencabulan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan laporan orang tua salah seorang korban pada Minggu (1/11).

Asim menyampaikan peristiwa pencabulan itu terjadi pada Minggu siang (18/10) di sebuah warung di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Seusai mendapat perlakuan bejat pelaku, salah seorang korban berinisial RAP (14) menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya.

Kemudian, ayah korban berinisial DP (45), melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke Polresta Karawang pada 1 November 2026, agar mendapatkan penanganan dan proses hukum lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal, kami menemukan adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap sejumlah anak," kata dia.