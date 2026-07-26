Diduga Mencuri Seekor Ayam, Pria di Tabanan Bali Tewas Dikeroyok Massa

jpnn.com, DENPASAR - Diduga mencuri seekor ayam milik warga, pria berinisial KD tewas dikeroyok massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Tindakan main hakim itu terjadi pada Jumat (24/7) dini hari.

"Kepolisian kini menyelidiki penyebab kematian korban serta dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut," kata Kepala Subbidang Penmas Bidang Humas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi di Denpasar, Sabtu.

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Dia mengatakan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk penyebab kematian KD.

Menurut Rina, peristiwa bermula ketika KD diduga hendak membawa kabur seekor ayam milik warga bernama I Wayan Adi Suteja sekitar pukul 01.30 WITA.

Aksi tersebut diketahui warga yang kemudian mengamankan KD secara beramai-ramai.

Dalam insiden itu, KD diduga mengalami pengeroyokan hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 02.00 WITA untuk mengamankan lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan barang bukti.