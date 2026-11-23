jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Begitu selubung BYD Titan 7 DM dibuka di panggung Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Jumat (20/11), atmosfernya terasa berbeda.

Pengunjung yang melintas memperlambat langkah, menatap lekat-lekat siluet Sport Utility Vehicle (SUV) tujuh penumpang bertubuh kotak nan kekar itu.

Di satu sisi, aura tangguhnya sukses memancing penasaran, apalagi dengan banderol harga mulai Rp639 juta (OTR Jakarta).

Namun, di balik kemeriahan lampu sorot pameran, ada bisik-bisik yang tak terhindarkan pada SUV plug-in hybrid (PHEV) ini.

Garis bahunya yang tegak, atap rata, lengkung roda mengotak, hingga panel bodi solid di belakang pintu penumpang belakang terasa begitu familier di mata pencinta otomotif.

Sulit untuk tidak teringat pada sosok ikonik asal Inggris: Land Rover Defender.

Kemiripan visual inilah yang memicu badai hukum bagi raksasa otomotif asal China tersebut di belahan dunia lain.

Di negara asalnya, mobil ini dikenal sebagai Fangchengbao Tai 7 (Ti7), dan kehadirannya membuat Jaguar Land Rover (JLR) naik pitam hingga menyeret BYD ke meja hijau di Eropa.