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Diduga Menjiplak Desain Land Rover, Kantor BYD Digeruduk Petugas Pengadilan

Diduga Menjiplak Desain Land Rover, Kantor BYD Digeruduk Petugas Pengadilan
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Model BYD Ti7 yang diduga Menjiplak Desain Range Rover. Foto: byd

jpnn.com - Dugaan kemiripan desain di dunia otomotif kembali memicu tensi tinggi. Kali ini, BYD harus berhadapan dengan Jaguar Land Rover (JLR) di meja hijau.

Agustus lalu, suasana di dua kantor BYD wilayah Schiedam dan Hoofddorp, Belanda, mendadak tegang.

Petugas utusan pengadilan setempat menggeledah area kerja dan menyita deretan dokumen digital.

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Penggeledahan itu menjadi buntut dari tudingan serius JLR yang mencurigai BYD sengaja membedah Land Rover Defender untuk merekayasa balik teknologi dan meniru garis desainnya pada BYD Ti7.

Dari samping hingga belakang, garis bodi Ti7 memang sulit membuang bayang-bayang Defender.

Siluet kaku yang serba kotak, paras depan yang tegak, hingga kompartemen penyimpanan yang menempel di pintu belakang seolah menjadi alasan kuat mengapa kedua mobil terus disandingkan.

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Meski begitu, pihak BYD tak tinggal diam. Tim hukum mereka langsung melayangkan gugatan balik atas penyitaan tersebut dan menilainya sebagai langkah tanpa dasar.

Bagi JLR, pertarungan mempertahankan ikatan desain bukan hal baru.

Dugaan kemiripan desain di dunia otomotif kembali memicu tensi tinggi. Kali ini, BYD harus berhadapan dengan Jaguar Land Rover (JLR) di meja hijau.

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