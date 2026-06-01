Diduga Menjual Motor Offroad Secara Ilegal, KTM Bantah Keras

jpnn.com - Produsen sepeda motor asal Austria, KTM, kembali menjadi sorotan. Mereka menghadapi tudingan praktik penjualan motor off-road yang diduga tidak sesuai aturan di sejumlah negara Eropa.

Isu tersebut mencuat hanya beberapa waktu setelah KTM berhasil melewati masa sulit akibat ancaman kebangkrutan, yang sempat membayangi perusahaan pada akhir 2024.

Laporan yang diungkap sejumlah media besar Eropa, termasuk Spiegel dan Manager Magazin, menyebutkan adanya dugaan proses registrasi kendaraan yang kontroversial pada beberapa model KTM.

Temuan itu diperoleh setelah tim jurnalis dari sepuluh media melakukan investigasi selama berbulan-bulan dengan menyamar sebagai calon pembeli.

Salah satu model yang menjadi perhatian ialah KTM 350 EXC-F, yang diduga didaftarkan sebagai kendaraan legal untuk jalan raya setelah terlebih dahulu mengalami pembatasan performa.

Dalam laporan tersebut disebutkan tenaga mesin motor diturunkan hingga sekitar 15 daya kuda agar memenuhi persyaratan emisi dan regulasi kendaraan jalan raya.

Setelah seluruh proses administrasi selesai, motor kemudian dikembalikan ke spesifikasi awal melalui penyesuaian perangkat lunak serta pemasangan komponen tertentu.

Kondisi itu membuat performanya kembali meningkat hingga mendekati 51 daya kuda, sesuai spesifikasi aslinya untuk kebutuhan off-road.