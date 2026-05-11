Diduga Pakai Foto Tanpa Izin, Samsung Digugat Dua Lipa, Sebegini Tuntutannya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, Dua Lipa menggugat Samsung Electronics sebesar USD 15 juta atau sekitar Rp 260 miliar karena diduga menggunakan wajahnya pada kemasan televisi tanpa izin.

Gugatan tersebut diajukan pada Jumat (8/5/2026) di Pengadilan Distrik Pusat California, Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh Variety pada Sabtu (9/5/2026) waktu setempat.

Dalam dokumen gugatan, Dua Lipa menuduh Samsung menggunakan fotonya pada kardus kemasan televisi sejak tahun lalu untuk mendukung pemasaran produk elektronik perusahaan tersebut.

Baca Juga: Dua Lipa Jawab Kabar Telah Bertunangan dengan Callum Turner

Pihak Dua Lipa menyatakan penyanyi itu telah meminta Samsung menghentikan penggunaan fotonya setelah mengetahui hal tersebut. Namun, perusahaan disebut tidak mengindahkan permintaan tersebut.

“Wajah Ms. Lipa digunakan secara menonjol dalam kampanye pemasaran massal untuk produk konsumen tanpa sepengetahuannya, tanpa kompensasi, dan tanpa persetujuan apa pun darinya,” demikian isi gugatan tersebut.

Tim hukum Dua Lipa menegaskan bahwa pelantun lagu "Levitating" itu tidak pernah memberikan izin dan tidak akan menyetujui penggunaan fotonya untuk mempromosikan televisi Samsung.

Baca Juga: These Walls Jadi Hadiah Penghibur Dua Lipa Seusai Batal Konser di Jakarta

Gugatan menyebut Samsung memperoleh keuntungan dari kesan seolah-olah Dua Lipa mendukung atau mengiklankan produk tersebut, padahal tidak pernah ada kerja sama resmi antara kedua pihak.

Menurut dokumen yang diajukan ke pengadilan, Dua Lipa memiliki hak atas foto yang diambil di belakang panggung Austin City Limits Music Festival pada 2024.