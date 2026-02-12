menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Diduga Produksi Narkoba, Seorang Influencer Ditangkap Polisi

Diduga Produksi Narkoba, Seorang Influencer Ditangkap Polisi

Diduga Produksi Narkoba, Seorang Influencer Ditangkap Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers penangkapan AW terkait kasus produksi narkoba dengan bibit dari situs gelap (dark web) luar negeri di Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Seorang influencer atau kreator konten berinisial AW (45) ditangkap polisi terkait kasus narkoba.

Polres Metro Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa AW diduga memproduksi narkoba jenis ganja dengan bibit dari situs gelap (dark web) luar negeri.

"Jadi bibit ganjanya diperoleh melalui media 'dark web' dari luar," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Nugroho dilansir Antara, Rabu (11/2).

Baca Juga:

Menurutnya, AW ditangkap di perumahan kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (8/2) lalu.

AW mengaku memproduksi narkotika jenis ganja di rumahnya selama sekitar satu tahun. Dia memanen ganja tersebut setiap tiga bulan sekali.

Adapun AW mengungkapkan dirinya mendapatkan hasil ganja yang terbaik tanpa harus membeli.

Baca Juga:

"Tersangka dan aktivitasnya memproduksi narkotika ganja siap pakai yang dipanen setiap tiga bulan sekali dengan hasil sebanyak kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 kilogram (kg)," jelas AKBP Prasetyo Nugroho.

AW meracik ganja tersebut menjadi cairan atau liquid menggunakan sejumlah peralatan yang dibeli dari berbagai negara.

Seorang influencer atau kreator konten berinisial AW (45) ditangkap polisi terkait kasus narkoba.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI