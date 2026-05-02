Diduga Sebarkan Foto Rumah hingga Anak, Erin Laporkan Eks ART

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/erintaulany

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Rien Wartia Trigina atau Erin dengan mantan asisten rumah tangganya (ART) berinisial H atau Herawati, memasuki babak baru.

Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Erin melaporkan Hera ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga menjelaskan, langkah itu diambil setelah adanya dugaan penyebarluasan konten yang berisi privasi keluarga kliennya melalui sosial media tanpa izin.

"Melaporkan seseorang yang kami duga sudah sangat di luar batas kewajaran. Melakukan atau menyebarkan ranah pribadi, data pribadi, dan lingkungan pribadi," ujar Sunan Kalijaga di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

ART berinisial H itu diduga mengunggah foto yang menampilkan mobil Erin hingga isi rumah mantan istri Andre Taulany tersebut.

"Di samping foto mobil, ada foto kediaman atau rumah klien kami, dan juga ada foto putra-putri dari klien kami," kata Sunan Kalijaga.

Demi memperkuat laporannya, pihak Erin pun telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa gambar tangkap layar sosial media yang diduga milik Herawati.

Sunan mengatakan alasan kliennya membuat laporan karena khawatir konten-konten yang diduga diunggah oleh H itu justru memicu tindakan kriminal.

