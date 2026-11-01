Diduga Tak Profesional, Penyidik Polda Kalbar Diadukan ke Propam Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh Pang Dewo, warga Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menemui babak baru.

Melalui kuasa hukumnya dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Raka Dwi Permana, dia resmi melayangkan surat pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis 29 Oktober 2026.

Pengaduan itu dilayangkan lantaran penanganan perkara di Subdit I Ditreskrimum Polda Kalbar diduga sarat dengan tindakan tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, hingga permintaan sejumlah dana operasional.

Raka mengatakan penyelidikan atas laporan dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan itu teregistrasi dalam STPP/359/VIII/2025/DITRESKRIMUM POLDA KALBAR. Namun dalam penanganannya, mandek dan janggal.

Menurutnya, umat Buddha khususnya Ketua Vihara Sip Fuk Thong, yakni Pang Dewo justru dibebani berbagai permintaan biaya operasional oleh oknum aparat.

"Klien kami diminta menyediakan biaya operasional untuk pembelian tiket pesawat pemeriksaan saksi ahli di Jakarta serta uang operasional klarifikasi ke Pemangkat," kata Raka dalam siaran persnya.

Dia mengungkapkan aliran dana tersebut dikirimkan ke beberapa rekening atas nama anggota penyelidik berinisial RP, anggota Subdit I Ditreskrimum Polda Kalbar berinisial SR, hingga pihak lainnya berinisial AS.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Kanit Subdit I Ditreskrimum Polda Kalbar, berinisial S juga diduga meminta dukungan dana lainnya yang dititipkan secara tunai.