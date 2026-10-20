Diduga Terlibat Peredaran 47 Kg Sabu-Sabu, Oknum TNI AD Ditangkap di Riau
jpnn.com, RIAU - Seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serma berinisial AF, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu.
Prajurit yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Langkat, Sumatera Utara, itu kini ditahan di sel Polisi Militer.
Serma AF diduga membawa hampir seberat 47 kilogram sabu dari Dumai ke Pekanbaru.
Dia beraksi bersama seorang pria berinisial NS yang diketahui merupakan keponakannya.
Danpomdam Kodam XIX/TT Kolonel Cpm Yudi Wahyudi menegaskan bahwa institusi TNI AD tidak memberikan toleransi, terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Atas izin Bapak Panglima dan Bapak Pangdam, pada kesempatan ini kami menyampaikan komitmen dan transparansi TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim I/Bukit Barisan,” kata Yudi Selasa (20/10).
Dia menyebut keterlibatan prajurit dalam tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran serius.
Oleh karena itu, setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses secara tegas, profesional, dan objektif.
Prajurit yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Langkat, Sumatera Utara, itu kini ditahan di sel Polisi Militer.
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