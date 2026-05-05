Diduga Terpeleset Saat Ambil Air, Zubaidi Tenggelam di Sungai Lematang
jpnn.com, LAHAT - Zubaidi (46) warga Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dilaporkan tenggelam di Sungai Lematang, Selasa (5/5) sekitar pukul 08.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban pergi ke sungai untuk mencuci sepeda motor.
Diduga, ketika mengambil air untuk membasuh kendaraan, korban terpeleset hingga terjatuh ke sungai, kemudian terseret arus dan tenggelam.
Seorang warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendengar teriakan minta tolong dari korban. Namun, saat didatangi, korban sudah tidak terlihat di permukaan air.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan pihaknya sudah mengerahkan tim rescue ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian.
"Upaya pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet (LCR)," terang Raymond.
Tim SAR Gabungan yang terlibat terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD, pemerintah desa, relawan, serta masyarakat setempat.
Operasi pencarian dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).
Diduga terpeleset saat ambil air untuk cuci motor, Zubaidi (45) tenggelam di Sungai Lematang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemancing Tenggelam di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal Dunia
- Detik-detik Basarnas Berjibaku Selamatkan 5 Nyawa yang Terjepit Lokomotif di Bekasi
- Tiga Korban Terjepit saat Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Selamat
- Remaja 11 Tahun yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
- Pencarian Berakhir, Siswi SMP yang Hanyut di Sungai Komering Akhirnya Ditemukan
- Momen TNI AU Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Sekadau