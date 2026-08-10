Diduga Terpeleset Saat Isi BBM, ABK 16 Tahun Hilang di Perairan Muara Lalan
jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Seorang anak buah kapal (ABK) bernama M. Firliansyah (16) dilaporkan jatuh tenggelam ke perairan Muara Lalan, Desa Perumpung Raya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB. Adapun Kapal Juwita membawa paket JNT dari Dermaga PU menuju P6.
Saat di perairan Muara Lalan, kapal jukung (MS) Juwita yang dinakhodai paman korban Supri mengalami mati mesin karena kehabisan bahan bakar minyak (BBM).
Nakhoda kemudian meminta Firliansyah mengisi BBM. Korban berjalan dari bagian depan menuju bagian belakang kapal. Namun, dalam perjalanan tersebut, korban diduga terpeleset hingga terjatuh ke dalam air.
Firliansyah yang diketahui tidak bisa berenang kemudian tenggelam dan hilang di perairan tersebut.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa pihaknya menerima informasi kehilangan tersebut pada Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 11.45 WIB.
Tim SAR langsung dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.
Pencarian melibatkan Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polair, BPBD, serta masyarakat. Tim dibagi menjadi dua kelompok untuk menyisir dua sektor pencarian.
Seorang ABK bernama M. Firliansyah (16) dilaporkan hilang di perairan Muara Lalan, korban diduga terpeleset saat mengisi BBM.
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