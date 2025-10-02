Diduga Terpeleset saat Mandi, Siti Aisyah Tenggelam di Sungai Musi Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Siti Aisyah, 32, warga Talang Jambe tenggelam di Sungai Musi, Lorong Gayam Tangga Buntung, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus Palembang, Kamis (2/10/25) sekitar pukul 05.00 WIB.

Kejadian tersebut berawal saat korban yang bekerja di salah satu rumah makan yang berada tak jauh dari lokasi kejadian pergi mandi di pinggir Sungai Musi.

Saat sedang mandi diduga korban terpeleset, dikarenakan air sungai sedang pasang dan korban tidak bisa berenang sehingga menyebabkan tubuh korban terseret arus dan tenggelam.

"Saat ini pencarian masih kami lakukan bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari BASARNAS Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, PMI, BPBD, Pihak Kelurahan dan Masyarakat," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua Search And Rescue Unit (SRU).

"SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian hingga radius 2 KM² serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai," ungkap Raymond.

Manuver ini dimaksudkan untuk menciptakan gelombang air yang dapat mengangkat benda-benda yang berada didalam air termasuk korban yang kemungkinan ada didalamnya.

Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman disekitar lokasi kejadian, namun hingga saat ini korban masih belum ditemukan," kata Raymond.