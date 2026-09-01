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Diduga Tersengat Listrik Tegangan Tinggi, Pencuri Kabel LRT Tewas di Tempat

Diduga Tersengat Listrik Tegangan Tinggi, Pencuri Kabel LRT Tewas di Tempat
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Tempat kejadian perkara (TKP) seorang pria tanpa identitas atau Mr X ditemukan tewas diduga akibat tersengat listrik tegangan tinggi saat hendak mengambil kabel di gardu listrik yang digunakan untuk operasional kereta lintas raya terpadu (LRT) kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu operasional Lintas Raya Terpadu (LRT) kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026).

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," kata Kapolsek Pancoran Kompol Suminto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Suminto mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai kejadian tersebut sekitar pukul 17.50 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban diduga masuk ke area gardu listrik dari bagian bawah sambil membawa kantong plastik yang berisi gergaji besi dan topi.

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Korban kemudian naik ke lantai dua gardu tersebut dan diduga tersengat listrik bertegangan tinggi.

Polisi menduga korban berniat mengambil kabel di gardu listrik tersebut. Dugaan itu diperkuat dengan adanya gergaji besi dan kantong plastik yang dibawa korban.

"Kira-kira diprediksikan kabel yang mau diambil, karena alat yang dibawa adalah gergaji besi sama kantong plastik," katanya.

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Untuk sementara, polisi baru menemukan satu korban dalam kejadian tersebut. Namun, petugas belum dapat mengidentifikasi korban karena tidak ditemukan kartu tanda penduduk (KTP) maupun identitas lainnya di tubuhnya.

"Sementara ditemui satu. Di tubuhnya tidak ditemukan KTP maupun identitas tidak ada. Jadi Mr X," kata Suminto.

Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat diduga hendak mencuri kabel di gardu operasional LRT di Jaksel.

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