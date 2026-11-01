Diduga Tertipu Investasi & Penggelapan, Mahasiswa Laporkan Pengelola Konter HP ke Polisi

jpnn.com, MALANG - Seorang mahasiswa asal Sumenep, Ahmad Mahdail Majid (22) melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang yang dilakukan rekan usahanya, berinisial RF ke Polresta Malang Kota.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/278/IX/2026/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR pada 20 September 2026 pukul 23.13 WIB.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Oktober 2025 hingga Maret 2026 di Jalan Raya Tlogomas No. 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

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Menurut pelapor, RF awalnya menawarkan investasi pemodalan usaha jual beli ponsel yang dikelola secara mandiri olehnya.

Pelapor dijanjikan keuntungan beserta pengembalian dana setelah enam bulan. Pelapor menyerahkan modal Rp35.000.000, tetapi RF disebut tidak melaksanakan kesepakatan dan dana tidak kunjung dikembalikan.

Pada November 2025, RF menawarkan kerja sama membuka usaha konter ponsel. Atas dasar kepercayaan, keduanya menjalankan usaha tersebut dengan nama DGA.

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RF berperan sebagai pengelola sekaligus kepala toko, sementara pelapor memberikan dana untuk dikelola sebagai modal mencari dan membeli ponsel yang akan dijual di konter.

Seiring berjalannya usaha, pelapor menemukan barang berupa ponsel dari konter itu yang tidak tercatat dan tidak dimasukkan ke data penjualan toko, senilai Rp72.250.000.