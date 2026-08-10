Didukung Bank Jakarta, Persija Target Juara Super League Musim Ini

jpnn.com - JAKARTA - Kolaborasi Bank Jakarta dan Persija Jakarta kembali diperkuat menjelang bergulirnya musim kompetisi baru.

Dukungan tersebut menjadi tambahan energi bagi Macan Kemayoran untuk memburu target tertinggi, yakni meraih gelar Super League musim ini, sebagai hadiah bagi masyarakat Ibu Kota pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Jakarta.

Presiden Klub Persija Jakarta Mohammad Prapanca mengatakan kerja sama dengan Bank Jakarta bukan sekadar hubungan bisnis antara dua institusi.

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Kolaborasi tersebut merupakan pertemuan dua entitas yang sama-sama memiliki ikatan kuat dengan masyarakat Jakarta.

Prapanca berharap dukungan Bank Jakarta mampu memberikan suntikan motivasi kepada tim untuk tampil lebih kompetitif sepanjang musim.

Persija pun bertekad menjadikan momentum HUT ke-500 Jakarta sebagai penyemangat untuk mengakhiri kompetisi dengan prestasi terbaik.

"Terima kasih kepada Bank Jakarta atas kepercayaan dan kolaborasi yang selama ini terjalin bersama Persija. Kolaborasi ini terjalin berkat inisiasi Bapak Gubernur melalui semangat Jakarta," ujar Prapanca dalam keterangannya, pada Minggu (9/8).

Menurut dia, target Persija musim ini tidak hanya sekadar tampil baik di kompetisi. Macan Kemayoran ingin membawa pulang trofi liga dan mempersembahkannya untuk Jakarta yang memasuki usia 500 tahun.