Didukung CSR PIK2, Poknak APTUR Beternak Lele hingga Kambing demi Produktivitas Bersama
jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Kelompok Ternak (POKNAK) APTUR di Kabupaten Tangerang terus berupaya mengembangkan usahanya demi kemajuan bersama.
Melalui kolam-kolam budi daya ikan, kelompok itu menjalankan aktivitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat.
Tidak hanya beternak lele, kelompok tersebut juga membudidayakan gurame dan mujair, serta mengembangkan peternakan kambing.
Pengembangan sejumlah komoditas tersebut menjadi bagian dari pembinaan yang didukung Agung Sedayu Group (ASG) melalui Program Tanggung Tawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
Perwakilan Kelompok Ternak APTUR Yahya Ansori mengatakan usahanya bersama warga lainnya tersebut berupaya memanfaatkan potensi yang tersedia untuk membangun kegiatan ekonomi yang bisa terus dikembangkan.
“Kelompok kami membudidayakan yang pertama ada ikan lele, kedua gurame, yang ketiga ada mujair, dan juga ternak kambing,” kata Yahya.
Budi daya ikan dilakukan dengan memanfaatkan kolam-kolam yang dikelola Kelompok Ternak APTUR. Anggota kelompok itu melakukan perawatan sejak pemberian pakan hingga pemantauan kondisi ikan selama masa pembesaran.
Pada sektor peternakan, Kelompok Ternak APTUR juga memelihara kambing sebagai salah satu komoditas usaha. Kombinasi sektor perikanan dan peternakan tersebut menjadi fondasi pengembangan usaha terpadu APTUR.
Agung Sedayu Group melalui CSR PIK2 membina POKNAK APTUR di Kabupaten Tangerang, Banten, untuk pengembangan sejumlah komoditas.
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