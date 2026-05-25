Didukung Danantara, PaDi UMKM Memperkuat Ekosistem Pengadaan Digital BUMN dan UMKM
jpnn.com, JAKARTA - PaDi UMKM, platform digital pengadaan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menggelar PaDi Business Forum & Showcase (PBFS) 2026 di Auditorium PLN Pusat, Jakarta Selatan, Senin (6/5).
Kegiatan tersebut dihadiri Danantara Asset Management, Kementerian UMKM, BP BUMN, lebih dari 50 BUMN serta para pelaku UMKM dari berbagai sektor industri.
Mengusung tema 'Menjalin Kolaborasi, Menggerakkan Investasi, dan Mempercepat Pertumbuhan Bisnis Nasional', PBFS 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi BUMN dan UMKM melalui ekosistem pengadaan digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Berbeda dari tahun sebelumnya, rangkaian PBFS 2026 akan berlangsung selama enam bulan, mulai Mei hingga Desember 2026, melalui berbagai program kolaboratif, seperti PaDi Talks, Vendor Connect, dan Business Matching.
Seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari transformasi PaDi UMKM melalui komitmen #PengadaanLebihTenang, yaitu pengalaman pengadaan yang lebih aman, terhubung, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam ekosistem digital.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua sesi talkshow bertajuk 'Perkuat Rantai Pasok Nasional: Strategi Substitusi Impor dan Optimalisasi Produk Lokal Melalui Tender Kilat PaDi UMKM' serta 'Pengadaan Ramah Lingkungan: Mengubah Limbah Menjadi Nilai Strategis Perusahaan'.
Kedua sesi tersebut membahas penguatan produk lokal, digitalisasi pengadaan, hingga implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam proses bisnis berkelanjutan.
Senior Director Chief Marketing Officer (CMO) PT Danantara Asset Management (Persero) Dendi T. Danianto menegaskan pentingnya penguatan brand positioning untuk membangun pengalaman dan kepercayaan pelanggan.
PaDi UMKM menghadirkan transformasi pengadaan berbasis digital untuk mendorong pertumbuhan bisnis nasional yang inklusif dan berkelanjutan
