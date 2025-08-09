menu
Didukung Kemen Ekraf, Koepoe Koepoe Gelar Kompetisi Masak Antarpelajar Tata Boga
Konferensi pers kompetisi memasak antar-pelajar SMA/SMK Tata Boga bertajuk Koki Muda Koepoe Koepoe di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT. Anggana Catur Prima, melalui merek Koepoe Koepoe menggelar kompetisi memasak antarpelajar SMA/SMK Tata Boga, bertajuk Koki Muda Koepoe Koepoe.

Kompetisi itu sebagai upaya melestarikan kekayaan cita rasa Indonesia sekaligus memperkenalkan rempah-rempah khas nusantara kepada generasi muda,

CEO PT. Anggana Catur Prima, Harry Widjaja mengungkapkan pihaknya ingin membuka ruang edukatif yang menginspirasi para calon chef muda, untuk mengenal lebih dalam tentang rempah-rempah Indonesia.

Terlebih dari itu, ingin memberikan ruang untuk talenta muda mengasah keterampilan dan menumbuhkan cinta terhadap budaya bangsa melalui kekayaan kuliner.

“Koki Muda Koepoe Koepoe adalah bukti nyata komitmen kami dalam menjaga cita rasa warisan bangsa," kata Harry di kawasan Pluit, Jakarta Utara, baru-baru ini.

"Melalui kompetisi ini, Koepoe Koepoe ingin menjadi jembatan edukatif antara sekolah dan dunia kuliner Indonesia,” imbuhnya.

Kompetisi memasak antarpelajar Tata Boga tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemen Ekraf).

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menilai kompetisi tersebut hadir bukan hanya mendidik, tetapi juga mengangkat budaya bangsa.

