menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Didukung Orang Tua, Shelyn Adlyani Hendroharto Makin Jago Bermusik

Drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Agus Dhukun mengungkapkan kebanggaannya terhadap bakat sang putri, Shelyn Adlyani Hendroharto, yang mulai mencuri perhatian di dunia musik sejak usia dini.

Shelyn yang lahir pada 5 Maret 2018 itu disebut telah menunjukkan ketertarikan kuat pada musik, khususnya alat musik drum, sejak masih sangat kecil.

Agus menilai musikalitas putrinya berkembang secara alami, bahkan dalam situasi yang tidak direncanakan sekalipun.

Dia menceritakan momen ketika Shelyn diminta memainkan drum secara spontan, meski sebelumnya belum pernah mencoba alat musik tersebut.

“Ditodong nge-drum dadakan, padahal belum pernah tahu apalagi pegang drum portable kayak gitu,” ujar Agus, kepada jpnn, Jumat (3/4).

Namun, hanya dengan arahan singkat, Shelyn mampu memahami dasar permainan drum dengan cepat.

“Dikasih tahu enggak sampai lima menit, dia langsung bisa,” ungkap pelantun Warteg.

Tak hanya cepat belajar, Agus juga menilai kemampuan improvisasi Shelyn menjadi salah satu keunggulan yang menonjol dalam bakat bermusiknya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI