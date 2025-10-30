Didukung Pemangku Hak Ulayat, PT Dairi Prima Mineral Tancap Gas Beroperasi
jpnn.com, JAKARTA - PT Dairi Prima Mineral (DPM) bertemu dengan pemangku hak ulayat se-Kabupaten Dairi untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku hak ulayat menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pembukaan operasional PT DPM.
Salah satu tokoh masyarakat, Sahbin Cibro menyampaikan masyarakat adat siap bekerja sama dengan perusahaan selama kegiatan operasional tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
“Kami mendukung keberadaan PT DPM karena kami percaya, bila dikelola dengan baik dan transparan, perusahaan ini akan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi,” ujar Sahbin Cibro salah satu perwakilan pemangku hak ulayat dalam pertemuan tersebut.
Menurut Sahbin, pemangku hak ulayat berharap perusahaan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan kesempatan kerja.
Hadir dalam acara antara lain marga Cibro, Sambo, Maha, Pardosi, Saran Boang Manalu, Manik, Bako, Berampu, Ujung, Kudari, Matanari, Lingga, dan Bintang.
Pihak manajemen PT DPM menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional secara bertanggung jawab serta sesuai dengan regulasi pemerintah dan kearifan lokal.
PT Dairi Prima Mineral (DPM) bertemu dengan pemangku hak ulayat se-Kabupaten Dairi untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi baru-baru ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GoTo Dukung Penyusunan Perpres soal Aturan Ojek Online
- Dukung Asta Cita, BRI Siap Salurkan BLTS Kesra
- NCC 2025 & Badan Siber Ansor Kolaborasi Sediakan Hub Anak Muda Jaga Ruang Digital
- Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Kenaikan Dana TKD Waktu Dekat
- Apakah Rp 200 Triliun Cara Paling Ampuh untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat?
- Arsjad Rasjid di Roma: Ekonomi Tak Akan Bertahan Bila Kemanusiaan Ditinggalkan