Didukung Pemangku Hak Ulayat, PT Dairi Prima Mineral Tancap Gas Beroperasi

Ilustrasi keafiatan PT Dairi Prima Mineral (DPM) untuk Masyarakat sekitar areal bisnis. Foto dok. DPM

jpnn.com, JAKARTA - PT Dairi Prima Mineral (DPM) bertemu dengan pemangku hak ulayat se-Kabupaten Dairi untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku hak ulayat menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pembukaan operasional PT DPM.

Salah satu tokoh masyarakat, Sahbin Cibro  menyampaikan masyarakat adat siap bekerja sama dengan perusahaan selama kegiatan operasional tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

“Kami mendukung keberadaan PT DPM karena kami percaya, bila dikelola dengan baik dan transparan, perusahaan ini akan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi,” ujar Sahbin Cibro salah satu perwakilan pemangku hak ulayat dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sahbin, pemangku hak ulayat berharap perusahaan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan kesempatan kerja.

Hadir dalam acara antara lain marga Cibro, Sambo, Maha, Pardosi, Saran Boang Manalu,  Manik, Bako, Berampu, Ujung,  Kudari, Matanari, Lingga, dan Bintang.

Pihak manajemen PT DPM menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional secara bertanggung jawab serta sesuai dengan regulasi pemerintah dan kearifan lokal.

PT Dairi Prima Mineral (DPM) bertemu dengan pemangku hak ulayat se-Kabupaten Dairi untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi baru-baru ini.

