Didukung Rayspeed Asia, Pantai Indah Widarapayung Kini Punya 2 Ikon Wisata Baru

Didukung Rayspeed Asia, Pantai Indah Widarapayung Kini Punya 2 Ikon Wisata Baru
Pantai Indah Widarapayung di Cilacap, Jawa Tengah kini memiliki dua ikon wisata baru yakni Tugu Pantai Indah Widarapayung 'From Cilacap to The World' dan Gembok Cinta. Foto: Dok. Rayspeed Asia

jpnn.com, CILACAP - Pantai Indah Widarapayung di Cilacap, Jawa Tengah kini memiliki dua ikon wisata baru yang menarik perhatian pengunjung.

Dua instalasi tersebut yakni Tugu Pantai Indah Widarapayung 'From Cilacap to The World' dan Gembok Cinta, yang resmi diperkenalkan kepada publik.

Pantai Widarapayung selama ini menjadi salah satu destinasi favorit warga Cilacap Raya, menjadi tempat rekreasi dan titik kumpul masyarakat dari Binangun hingga Sidareja.

Dengan kehadiran dua ikon baru tersebut, kawasan pantai tampil lebih modern dan diprediksi menjadi spot foto paling populer bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Tugu 'From Cilacap to The World' dihadirkan sebagai simbol perjalanan dan harapan warga Cilacap yang banyak merantau ke luar kota dan luar negeri.

Desainnya yang menghadap langsung ke laut membuat tugu ini menjadi titik foto baru yang menarik.

Selain tugu, pengunjung juga dapat menikmati Gembok Cinta, instalasi tempat pasangan, sahabat, dan keluarga mengabadikan nama pada sebuah gembok sebagai simbol ikatan dan harapan.

Konsep tersebut terinspirasi dari ikon wisata dunia seperti Pont des Arts Paris dan N Seoul Tower Korea, namun kini hadir dengan sentuhan lokal Cilacap.

