Didukung Robot TKR, Operasi Penggantian Sendi Lutut Terkini Minim Sayatan-Pemulihan Kilat
jpnn.com, JAKARTA - Salah satu rumah sakit di Jakarta, Siloam Hospitals Mampang resmi mengumumkan adopsi teknologi robotik canggih untuk prosedur Total Knee Replacement (TKR) atau penggantian sendi lutut total.
Operasi TKR sendiri diketahui sebagai prosedur bedah yang bertujuan untuk menggantikan sendi lutut yang rusak parah akibat osteoartritis, cedera traumatis, atau kondisi degeneratif lainnya.
Prosedur ini dirancang untuk mengurangi rasa sakit, mengembalikan fungsi sendi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Dengan hadirnya sistem Robot TKR, operasi penggantian sendi lutut kini dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi dan minim invasif.
Robot ini berfungsi sebagai alat bantu canggih yang memandu dokter bedah selama prosedur, memastikan setiap langkah dilakukan dengan akurasi optimal.
Subspesialis Panggul dan Lutut di Siloam Hospitals Mampang Prof. Dr. dr. Ismail Hadi Soebroto Dilogo, Sp.OT. Subsp.P.L (K) menjelaskan keunggulan teknologi tersebut yakni tingkat presisinya yang tinggi.
"Penggunaan robot dalam TKR meningkatkan ketepatan dalam memotong tulang dan menempatkan implan secara presisi, sesuai dengan anatomi pasien masing-masing," kata Dokter Ismail di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Banyak individu sering menunda operasi penggantian lutut karena kekhawatiran akan rasa sakit yang intens, durasi pemulihan yang panjang, atau hasil yang mungkin tidak optimal.
Operasi penggantian sendi lutut minim sayatan dan proses pemulihan lebih cepat dengan Robot TKR.
