Didukung transformasi data, Garudafood perkuat posisi utama di industri mamin nasional

jpnn.com, JAKARTA - Data United States Department of Agriculture (USDA) yang diolah oleh GoodStats menyebutkan industri makanan minuman (Mamin) terus tumbuh positif. Sepanjang 2024, sektor ini berkembang sebesar 5,9% dengan nilai mencapai Rp1.647 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai pelaku utama, termasuk industri makanan dan minuman. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi berbasis data dinilai menjadi kunci agar industri semakin efisien, transparan, dan berkelanjutan.

"Data menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Group Head Corporate Information Technology Garudafood, Johanes D. Hartanto, Sabtu (27/8).

Dengan pemanfaatan teknologi digital, data dapat diolah menjadi wawasan yang real-time sehingga manajemen dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat, mengantisipasi risiko, sekaligus membuka peluang baru, lanjutnya.

"Transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebagai strategi jangka panjang agar perusahaan tetap relevan di tengah perubahan pasar yang cepat, " jelasnya.

Garudafood telah menerapkan solusi SAP terintegrasi berbasis cloud untuk menyederhanakan dan menstandarkan proses bisnis utama. Dengan dukungan Big Data, mampu meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan menerapkan praktik terbaik industri sesuai standar global industri makanan dan minuman (F&B), Garudafood berhasil mencapai tingkat adopsi fitur standar sebesar 86%.

Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan beragam teknologi digital mutakhir, mulai dari penerapan Internet untuk Segala (IoT), platform aplikasi komputasi awan (cloud), Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML).