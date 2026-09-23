Dies Natalis ke-1, UTarki Teguhkan Komitmen Membangun Pendidikan Tinggi yang Bermakna

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarakanita (UTarki) memperingati Dies Natalis ke-1 dengan mengusung tema 'Menumbuhkan Komitmen untuk UTarki Bermakna' di aula kampus pada Rabu (23/9).

Momentum satu tahun setelah bertransformasi menjadi UTarki merupakan kesempatan untuk merefleksikan capaian sekaligus memperkuat komitmen pengembangan institusi.

UTarki terus mengembangkan layanan pendidikan tinggi dengan berlandaskan nilai Cerdas, Berintegritas, Bermakna (CB+).

Seiring dengan transformasi tersebut, perkembangan penerimaan mahasiswa baru menunjukkan peningkatan signifikan yaitu mendekati 100 persen, sehingga pertumbuhan ini turut mendorong peningkatan jumlah total mahasiswa aktif.

Dalam penguatan kualitas akademik, seluruh program studi dan institusi UTarki telah memiliki status terakreditasi.

UTarki juga terus memperluas jejaring kemitraan dengan banyak sektor pendidikan, industri, pemerintah, dan asosiasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Membangun kemitraan merupakan upaya memperluas kolaborasi, dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, karena sejak menjadi mahasiswa sudah diberi kesempatan memiliki pengalaman lapangan dunia kerja, sehingga keterserapan kerja lulusan menjadi sangat tinggi yaitu 99 persen.