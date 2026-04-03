Dies Natalis ke-28, PLN Targetkan ITPLN Tembus Level Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Dies Natalis ke-28, PLN menargetkan ITPLN tembus level internasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo juga mendorong Institut Teknologi PLN (ITPLN) untuk memperkuat perannya sebagai kampus transisi energi yang berdaya saing global.

"Di usia yang terus bertambah, kiranya ITPLN semakin memperkuat kiprahnya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan yang berdaya saing global, sejalan dengan visi untuk menjadi perguruan tinggi unggul yang berkontribusi pada pengembangan energi berkelanjutan," ujar Darmawan dalam pesan singkat yang disampaikan langsung kepada Rektor ITPLN, Rabu (1/4).

Dia menekankan pentingnya peran ITPLN dalam mencetak generasi penerus yang mampu menjawab tantangan sektor energi ke depan.

Menurutnya, kampus itu harus terus menjadi tempat lahirnya talenta yang mampu “menerangi masa depan bangsa”.

Sementara itu, Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., MT., IPU., ASEAN Eng., mengungkapkan bahwa ucapan langsung dari Dirut PLN menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh sivitas akademika. Ia menyebut, harapan besar dari PLN harus dijawab dengan kerja nyata.

“Ini menjadi penghargaan sekaligus tantangan bagi kami. Harapan dari Dirut PLN harus kita realisasikan bersama,” kata Iwa.

Dia mengajak seluruh jajaran ITPLN memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri sebagai titik awal memperkuat komitmen.