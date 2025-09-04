menu
Dies Natalis ke-41, UT Luncurkan Inovasi Baru, Perkuat Kolaborasi PTN dan PTS
Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. (ketiga dari kiri) diapit Ketua Senat Universitas Terbuka adalah Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si. dan Plt. Warek 1 UT Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D. Foto Humas UT

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) secara resmi meluncurkan inovasi baru, berupa Aplikasi MYUT Tendik dan MYUT TIPS.

Peluncuran dilaksanakan pada puncak acara Dies Natalis ke-41 yang berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) Tangerang Selatan, Kamis (4/9).

Peluncuran ini sekaligus menjadi salah satu bentuk komitmen UT dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

"Empat puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu tersebut, UT telah menapaki perjalanan panjang sebagai pelopor pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia," kata Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

Selain aplikasi, bersamaan dengan Dies Natalis ke-41 Universitas Terbuka merilis program WFA di lingkungan UT, juga buku Dies 41 bertajuk Inovasi Wujudkan Pendidikan Berkualitas yang menjadi refleksi UT terhadap inovasi yang telah dilakukan.

Selain itu juga peluncuran 16 buku karya dosen-dosen UT dalam berbagai bidang ilmu.

"UT telah menjadi simbol harapan bagi jutaan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, atau tempat tinggal mereka," ujarnya.

Tema Dies Natalis tahun ini 'Inovasi Tanpa Batas Wujudkan Pendidikan Berkualitas' yang merupakan cerminan dari semangat UT dalam menjawab tantangan zaman.

