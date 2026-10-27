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Dies Natalis ke-67, Untar Apresiasi Kiprah Alumni Wujudkan Kampus Berdampak

Dies Natalis ke-67, Untar Apresiasi Kiprah Alumni Wujudkan Kampus Berdampak
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Universitas Tarumanagara menyerahkan penghargaan IPE Impact Awards kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra industri yang dinilai telah memberikan kontribusi melalui bidang keahlian masing-masing pada acara Dies Natalis ke-67 Untar di Kampus I, Jakarta, Selasa (27/10). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah alumni Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Dies Natalis ke-67 Untar di Kampus I, Jakarta, Selasa (27/10).

Kontribusi para lulusan tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi tidak berhenti pada pendidikan di ruang kelas, tetapi berlanjut melalui karya yang menjawab kebutuhan industri dan masyarakat.

Dies Natalis Untar yang jatuh setiap 1 Oktober, tahun ini mengusung tema 'Move Beyond: From Teaching & Research to Transformational Impact'.

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Peringatan tersebut ditandai dengan prosesi Sidang Senat Terbuka yang beranggotakan para guru besar, sekaligus menjadi momentum pemberian penghargaan IPE Impact Awards kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra industri yang dinilai telah memberikan kontribusi melalui bidang keahlian masing-masing.

Dies Natalis ke-67, Untar Apresiasi Kiprah Alumni Wujudkan Kampus Berdampak

Salah satu penerima penghargaan adalah Wani Sabu, alumnus Magister Manajemen Untar ini dikenal melalui kiprahnya dalam membangun layanan Halo BCA dan kini menjabat Ketua Komite Cyber Security Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (Perbanas).

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Wani menilai Untar terus menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.

Menurut Wani, komitmen perguruan tinggi untuk mengembangkan lingkungan pembelajaran yang mendukung perlu diimbangi dengan kesiapan lulusan menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.

Universitas Tarumanagara memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada alumni yang telah mewujudkan kampus berdampak di acara Dies Natalis ke-67 Untar

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