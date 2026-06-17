Dies Natalis ke-80 STIK: Kapolda Riau Serukan Konsep Green Policing

jpnn.com, RIAU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan kembali menggaungkan konsep Green Policing, sebagai paradigma baru kepolisian di Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-80 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri di Jakarta, Rabu (17/6).

Di hadapan jajaran pimpinan Polri, akademisi, guru besar, dan para wisudawan STIK, Irjen Herry memaparkan materi bertajuk “Green Policing: Polisi sebagai Penjaga Peradaban”.

Menurutnya, tantangan keamanan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kriminalitas dan gangguan ketertiban.

Namun, juga mencakup ancaman ekologis yang berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.

Dalam paparannya, Herry menjelaskan bahwa konsep keamanan telah mengalami perkembangan signifikan.

Mulai dari state security yang berfokus pada perlindungan negara berkembang, menjadi human security yang mengutamakan keselamatan manusia.

Hingga kini mengarah pada ecological security yang menempatkan lingkungan sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban.