Difitnah Memiliki 750 Dapur MBG, Uya Kuya Curiga Ada yang Menggerakkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya mengaku kena fitnah setelah dituduh beberapa akun di media sosial memiliki 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada fitnah dan berita hoaks lagi dan terjadi lagi sama saya, begitu, kan," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyebut sebenarnya pernah difitnah dengan narasi soal kepemilikan 750 dapur MBG pada Maret 2026.

"Sebenarnya berita ini sudah muncul, hoaks ini di bulan lalu di Threads, ya," kata dia.

Uya mengatakan akun penyebar fitnah kemudian merasa salah, lalu menutup akun. Namun, narasi yang sama terus berkembang.

Mantan personel Tofu itu merasa curiga ada pihak yang menggerakkan tuduhan kepemilikan 750 dapur MBG agar narasi fitnah terus hidup.

"Tiba-tiba waktu beberapa hari yang lalu muncul lagi dan ini masif di sosial media Threads, Facebook, X, Instagram, TikTok dengan narasi yang sama gitu. Setipe, jadi kayak memang ada yang sengaja menggerakkan ini begitu," ujar Uya.

Dia mengatakan fitnah soal kepemilikan dapur MBG telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (18/4).