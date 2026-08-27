Difki Khalif Rilis Belum Selesai, Lagu Tentang Cinta yang Masih Diusahakan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Difki Khalif kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul Belum Selesai pada Rabu (26/8).

Belum Selesai merupakan sebuah lagu tentang hubungan yang berada dalam ketidakpastian.

Lagu tersebut bercerita soal seseorang yang masih ingin memperjuangkan hubungannya meski sedang dihadapkan pada rasa kecewa, rindu, marah, bingung, hingga situasi ketika dirinya merasa digantung (silent treatment).

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Lewat Belum Selesai, Difki Khalif membawa pesan sederhana bahwa sebuah hubungan tidak selalu harus berakhir ketika masalah datang. Masih ada keinginan untuk berbicara, memahami kesalahan, dan mencari tahu apakah hubungan tersebut masih bisa diperbaiki.

Lagu tersebut sekaligus menjadi kolaborasi Difki Khalif bersama Denny Indrajaya sebagai songwriter sekaligus produser.

Keduanya membangun Belum Selesai sebagai lagu yang dekat dengan pengalaman emosional banyak orang, terutama yang pernah berada dalam hubungan tanpa kepastian.

Difki Khalif juga dibantu oleh Kamga Mo yang turut terlibat sebagai vocal arranger dan backing vocal, memberikan warna yang memperkuat sisi emosional lagu.

Cerita Belum Selesai kemudian divisualisasikan ke dalam music video yang mengangkat kisah seorang pria yang kembali dari perantauan untuk menemui perempuan yang pernahnmenjadi bagian penting dalam hidupnya.