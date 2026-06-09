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Digagas Deddy Corbuzier dan Theo Derick, Grind Theory Resmi Diluncurkan

Digagas Deddy Corbuzier dan Theo Derick, Grind Theory Resmi Diluncurkan
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Grind Theory, squad kreator edukasi yang digagas oleh kreator konten dan podcaster Theo Derick bersama Deddy Corbuzier, resmi diluncurkan melalui acara talkshow bertajuk 'From Zero to Impact'. Foto: Dok. Grind Theory

jpnn.com, JAKARTA - Grind Theory, squad kreator edukasi yang digagas oleh kreator konten dan podcaster Theo Derick bersama Deddy Corbuzier, resmi diluncurkan.

Peluncuran dilakukan melalui acara talkshow bertajuk 'From Zero to Impact' yang digelar di Studio 1 Kompas TV, Jakarta baru-baru ini.

Acara tersebut sekaligus menandai perilisan buku limited edition 'From Zero to Survive' karya Theo Derick, serta kemitraan strategis dengan Gramedia.

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Di tengah derasnya arus konten media sosial yang kerap hanya menampilkan hasil tanpa proses, Theo Derick dan Deddy Corbuzier merasa ada yang perlu diluruskan.

Kesuksesan tidak datang instan, tidak ada formatnya, dan tidak semudah yang sering ditampilkan di layar.

Dari keresahan itulah Grind Theory lahir, sebuah platform edukasi yang berkomitmen menyajikan konten how to grind dengan cara yang jujur, realistis, dan berdampak nyata.

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"Harapannya, beberapa tahun ke depan kita bisa memberikan contoh yang real, yang baik, meningkatkan kualitas edukasi nonformal di Indonesia terutama dengan harapan bisa mem-boost mereka (audiens) punya income secara real," unfkap Theo Derick, Co-Founder Grind Theory.

"Kami membuat sesuatu yang kami yakin akan bermanfaat bagi kalian di era saat ini," sambung Deddy Corbuzier, Co-Founder Grind Theory.

Grind Theory, squad kreator edukasi yang digagas oleh kreator konten dan podcaster Theo Derick bersama Deddy Corbuzier, resmi diluncurkan.

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