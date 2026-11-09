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Digagas Megawati, PDIP Gelar Pekan Peduli Sampah Nasional Demi Jaga Lingkungan

Digagas Megawati, PDIP Gelar Pekan Peduli Sampah Nasional Demi Jaga Lingkungan
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Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (9/11). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema Merawat Pertiwi pada 9-14 November 2026 yang digagas ketum partai berkelir merah Megawati Soekarnoputri. 

Pembukaan berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11) dengan mini exhibition dari Setali, WastGood, dan EwasteRJ di halaman Sekolah Partai.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga mengatakan saat banyak pihak sibuk memikirkan kekuasaan, tetapi Megawati justru berbicara cara menjaga lingkungan hidup.

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"Beliau berpikir bagaimana menjaga lingkungan hidup," ujar Eriko, Senin.

Dia menuturkan PPSN menjadi jalan PDIP untuk memberikan kepercayaan bagi generasi penerus menjadi pahlawan di lingkungan. 

"Kita semua, kita bisa menjadi pahlawan di lingkungan kita masing-masing. Kita bisa menjadi pelopor di lingkungan kita masing-masing seperti yang dicita-citakan Bung Karno," katanya.

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Eriko menyebut para kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah lebih dulu menjalankan gerakan pengelolaan sampah. 

Dia mencontohkan praktik sederhana yang sudah dijalankan, yakni memanfaatkan limbah plastik bekas minuman yang dibelah dua, lalu ditanam sebagai pembatas lahan, dengan lubang diisi biji-bijian seperti salak. 

PDIP merasa PPSN menjadi jalan untuk memberikan kepercayaan bagi generasi penerus sebagai pahlawan di lingkungan.

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