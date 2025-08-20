Digelar 2 Hari, Rock In Solo 2025 Datangkan Mayhem

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik cadas, Rock In Solo 2025 dipastikan akan digelar di Benteng Vastenburg, Pasar Kliwon, Solo pada 22-23 November 2025.

Eksis sejak 2004, Rock In Solo menjadi bukti bahwa Solo konsisten sebagai salah satu titik sentral di peta musik cadas nasional.

Rock In Solo 2025 dipastikan bakal sangat spesial karena dilaksanakan selama dua hari.

Para dewan jenderal menyatakan, kondisi sosial-politik yang kurang kondusif pada 2024 membuat penyelenggara hanya bisa menggelar A Journey of Rock In Solo: XX tahun lalu.

Oleh sebab itu, Rock In Solo 2025 siap dipersembahkan sebagai kado ke-21 bagi para metalhead yang selalu setia mendukung setiap perjalanan sampai pada titik ini.

“Jumlah band yang tampil akan lebih banyak. Kami menyiapkan tiga panggung untuk edisi ini, yaitu Rajamala, XXI dan Rockcon. Pertunjukan musik tidak hanya menjadi satu-satunya sajian kami, nantinya ada sesi diskusi bersama teman yang berada di industri musik keras, deretan DJ hingga pemutaran film dokumenter," ungkap Firman Prasetyo, selaku salah satu dewan jenderal Rock In Solo.

Adapun hal menarik lainnya, Rock In Solo 2025 juga bakal menggelar rangkaian pre-event yang lebih variatif.

Salah satu acara yakni Rock Clean Fun, sebuah program bersih-bersih kota yang rencana diadakan di kawasan Slamet Riyadi, yang merupakan jalan protokol utama di kota Solo.