Digelar 3 Hari, Astra Auto Fest 2026 Bidik Puluhan Ribu Transaksi

jpnn.com, JAKARTA - Astra Auto Fest 2026 akan kembali digelar di Astra Biz Center, BSD City, Tangerang, Banten pada 13 sampai 15 November 2026.

Pameran yang mempertemukan berbagai merek otomotif dan layanan pendukungnya dalam satu lokasi itu ditargetkan bisa mencapai 11 ribu transaksi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Pemasaran Auto2000 Yagimin selaku direktur proyek Astra Auto Fest 2026 pada saat saat press conference di Jakarta Pusat, Rabu (11/5).

Dia mengungkapkan jumlah transaksi itu setidaknya dapat menyamai pencapaian pada tahun sebelumnya.

"Target dari pameran minimal sama seperti yang kami capai di 2025. Tahun lalu kurang lebih 11 ribu transaksi," kata Yagimin.

Yagimin menyampaikan bahwa kendaraan elektrifikasi menyumbang sekitar 22 persen dari keseluruhan transaksi selama pameran tersebut.

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Menurut dia, penyelenggaraan acara tahun lalu bertepatan dengan peluncuran Toyota Veloz Hybrid, kendaraan hibrida yang tergolong laris.

Pameran tahunan Grup Astra itu akan diramaikan beragam pilihan kendaraan roda empat, sepeda motor, kendaraan komersial, hingga layanan pembiayaan, dan asuransi.