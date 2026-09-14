Digelar 3 Hari, Sraya Nusa Jadi Ruang Perayaan Perempuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Sraya Nusa resmi diperkenalkan pada 11 hingga 13 September 2026 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan.

Dihadirkan oleh Diadona.id, Sraya Nusa merupakan sebuah inisiatif yang menjadi opening chapter dari perjalanan baru Diadona.id dalam menghadirkan ruang yang lebih luas bagi perempuan Indonesia.

Mengusung semangat untuk merayakan perempuan, nilai, karya, dan kontribusi yang mereka hadirkan, Sraya Nusa diperkenalkan melalui rangkaian acara selama tiga hari.

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Kehadiran Sraya Nusa tidak hanya menjadi sebuah acara, tetapi juga menjadi langkah awal Diadona.id dalam membangun ekosistem baru yang mempertemukan perempuan, komunitas, pelaku usaha, industri kreatif, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan perempuan Indonesia.

"Sraya Nusa berangkat dari keyakinan bahwa nilai tidak hanya untuk diyakini, tetapi juga untuk dihidupi, diwariskan, dan diterjemahkan ke dalam tindakan. Karena itu, rangkaian Sraya Nusa dirancang untuk menghadirkan tiga pengalaman utama, yaitu Connection, Expression, dan Recognition," ungkap Ellyana Mae, Head of Content Diadona.id dalam keterangan resmi.

Melalui Connection, Sraya Nusa menghadirkan ruang yang mempertemukan manusia, komunitas, dan berbagai gagasan untuk saling belajar, berbagi, dan bertumbuh.

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Sementara Expression diwujudkan melalui ekspresi budaya, karya kreatif, pengalaman, serta cerita yang relevan dengan perkembangan zaman.

Adapun Recognition menjadi ruang untuk memberikan apresiasi kepada individu dan organisasi yang menghadirkan kontribusi nyata bagi perempuan Indonesia.