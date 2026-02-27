Digelar 5 Hari, GlamLocal Hadirkan Wonderful Ramadan di Bekasi
jpnn.com, BEKASI - GlamLocal resmi membuka pameran GlamLocal Wonderful Ramadan yang digelar di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Jawa Barat.
Berlokasi di Lantai 4 Grand Metropolitan Mall Bekasi, acara itu digelar mulai 11 Maret hingga 15 Maret 2026.
Mengusung tema Wonderful Ramadan, acara tersebut dirancang khusus sebagai ruang pertemuan antara brand lokal, komunitas, dan para pencinta modest fashion dalam suasana Ramadan yang hangat dan inspiratif.
Dengan semangat mendukung karya anak bangsa, bazar fesyen itu menghadirkan berbagai pilihan koleksi terbaik untuk menyambut bulan Ramadan hingga IdulFitri.
"Mengusung semangat mendukung karya anak bangsa, acara ini menghadirkan berbagai brand modest fashion pilihan yang menawarkan koleksi terbaik untuk menyambut Ramadan hingga Hari Raya," ujar Koordinator GlamLocal, Rizky Azhar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3).
Adapun acara di Bekasi itu merupakan salah satu rangkaian utama dari kampanye GlamLocal Ramadan tahun ini.
Rizky Azhar mengatakan acara itu tak sekadar bazar, tetapi wadah kolaborasi bagi ekosistem fesyen lokal.
Pasalnya sebanyak lebih dari 65 brand lokal pilihan, baik dari bidang fesyen maupun gaya hidup turut meramaikan acara tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
