Digelar Akhir Bulan, PEVS 2026 Bakal Diramaikan Lebih dari 38 Brand

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) kembali menggelar Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di Hall B3–C3, Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada 29 Oktober–1 November 2026.

Pameran kendaraan listrik itu dihadiri lebih dari 38 brand baik roda empat, roda dua, dan industri pendukung lainnya.

Adapun mobil listrik terdiri dari BAIC, BYD, Chery, Danza, DFSK, MAB, MG, Polytron, dan Wuling, sedangkan motor listrik Alva, AHM, Indomobil E-Motor, Polytron, Selis, dan United.

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Melalui penyelenggaraan ini, Periklindo berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional, sekaligus memperkuat peran PEVS sebagai platform bagi pelaku industri untuk memperkenalkan teknologi.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengungkapkan PEVS menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan sosialisasi kendaraan listrik kepada masyarakat.

Transisi menuju kendaraan listrik merupakan transformasi besar yang tidak mudah, sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Ke depan, kami juga mendorong dukungan insentif bagi kendaraan listrik komersial agar proses elektrifikasi dapat berjalan lebih cepat dan mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan bersih,” ujar Moeldoko

Dia menambahkan perkembangan kendaraan listrik kini tidak lagi terbatas pada pengenalan teknologi alternatif, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari transformasi industri transportasi.